Onde assistir a Slovan Bratislava x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Lanterna da competição, clube eslovaco recebe o gigante italiano pela quinta rodada da fase de liga

Slovan Bratislava e Milan entram em campo nesta terça-feira (26), às 14h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. O jogo acontece no Estádio Tehelné pole e terá transmissão ao vivo da TNT e da Max (veja a programação completa de futebol aqui).

Lanterna da competição, o Slovan Bratislava tenta somar seus primeiros pontos na campanha. Com quatro derrotas até aqui, o clube eslovaco mira uma reação jogando em seus domínios, apesar do duríssimo adversário que terá pela frente.

Já o Milan busca manter a sequência positiva na Champions diante do modesto oponente e subir na tabela. Na 20ª posição com seis pontos somados, o Rossoneri começou com duas derrotas, mas depois melhorou seu desempenho com duas vitórias (a segunda bastante empolgante, sobre o Real Madrid fora de casa).

Prováveis escalações

Slovan Bratislava: Takác; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Savvidis; Barseghyan, Metsoko, Mak; Strelec. Técnico: Vladimír Weiss

Milan: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leão; Abraham. Técnico: Paulo Fonseca

Desfalques

Slovan Bratislava

Por questões médicas, Marko Tolic, Lukás Pauschek e Zuberu Sharani têm presença incerta no confronto.

Milan

Lesionados, Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer estão indisponíveis, enquanto Álvaro Morata está suspenso.

Quando é?