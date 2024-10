Onde assistir a Slovan Bratislava x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), no Estádio Tehelné Pole; confira a transmissão e outras informações do jogo

Slovan Bratislava e Manchester Ciy se enfrentam nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, na Eslováquia, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Newcastle por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a disputa da Champions League. Campeão na temporada 2022/23, os Citizens buscam conquistar o segundo título do torneio.

Na primeira rodada, a equipe inglesa empatou sem gols com a Inter de Milão, enquanto o Slovan Bratislava foi goleado pelo Celtic por 5 a 1. Para o confronto, o técnico Pep Guardiola trata como dúvida a presença de Kevin De Bruyne.

Prováveis escalações

Slovan Bratislava: Takač, Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev, Soke, Tolić, Gaďoš, Barseghyan, Strelec, Weiss.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Gvardiol, Lewis, Kovačić, Bernardo Silva, Gündoğan, Grealish, Haaland.

Desfalques

Slovan Bratislava

Lukas Pauschek está lesionado.

Manchester City

Rodri, Nathan Aké e Oscar Bobb estão no DM.

Quando é?