Onde assistir a Sérvia x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (05), no Estádio Rajko Mitic; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sérvia e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Atual campeã da Eurocopa 2024, a Espanha chega para a Liga das Nações em alta com seis meses de invencibilidade. Terceira classificada no ranking mundial pela FIFA, os espanhóis são considerados favoritos para liderar o Grupo 4. Dinamarca, Suíça e Sérvia completam a chave.

Por outro lado, a Sérvia disputou a Eurocopa como uma nação independente pela primeira vez desde 2000. Classificada em 32º lugar no mundo pela FIFA, a Sérvia possui nove vitórias, seis empates e apenas três derrotas na Liga das Nações.

Prováveis escalações

Sérvia: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Lukic, Ilic, Zivkovic; Samardzic, Jovic, S. Mitrovic.

Espanha: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; Oyarzabal.

Desfalques

Sérvia

Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic estão lesionados.

Espanha

Unai Simón, Mikel Merino, Álvaro Morata e Fermín López estão no departamento médico de seus respectivos clubes.

Quando é?

Data: quinta-feira, 05 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Rajko Mitic - Belgrado, Sérvia