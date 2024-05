Onde assistir a São Paulo x Talleres ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Talleres se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo para São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso dos Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhã, Pernambuco, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia na TV aberta, com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. Além disso, o jogo será transmitido no streaming do Paramount+ (veja a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para a Libertadores. Na vice-liderança do Grupo B, com 10 pontos, o Tricolor já está classificado para o mata-mata, mas precisa vencer para terminar a primeira fase na liderança. Até aqui, registra três vitórias, um empate e uma derrota.

Por outro lado, o Talleres, que também já garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores, lidera o Grupo B com 13 pontos. A equipe precisa apenas de um empate para confirmar a liderança e garantir a vantagem de decidir o confronto das oitavas em casa.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Galoppo e Michel Araújo; André Silva, Lucas (Ferreira) e Luciano (Calleri).

Talleres: Herrera, Benavídez, Catalán, Rodríguez e Navarro; Ortegoza, Portilla e Portillo; Botta, Girotti e Sosa.

Desfalques

São Paulo

Rafinha, Pablo Maia e Wellington Rato seguem fora.

Talleres

Sem desfalques confirmados.

Quando é?