Onde assistir a São Paulo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha feminina 2024

Equipes vão a campo pela terceira rodada da Copa São Paulo feminina de 2024; veja quem transmite o duelo

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha feminina de 2024. O jogo será no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador, o CERET, na capital paulista, e terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, da Rede Vida+ e do canal do Paulistão no Youtube (veja aqui a programação completa).

As tricolores venceram o jogo de estreia por 4 a 0 sobre o Vila Nova, mas não conseguiram manter o mesmo desempenho para a segunda rodada. A equipe foi derrotada pelo Internacional - que garantiu classificação - por 2 a 1 e está em segundo lugar com três pontos. Pontuando neste duelo, as chances de passar de fase são bem altas.

O Bragantino ainda não venceu na competição até aqui, também tendo perdido para as coloradas por 2 a 1 na estreia e empatado com o clube goiano em 2 a 2 na rodada anterior. Com um ponto e a dois de distância do São Paulo, a única forma de se classificar é ganhando o jogo e passando como um dos três melhores segundos colocados.

Prováveis escalações

São Paulo: Elu; Ana Bia, Kédima e Camila; Julia Pereira, Flávia, Ana Júlia e Késia Senna; Vi Amaral, Milena e Anna Clara. Técnico: Celso Silva.

RB Bragantino: Lara; Yasmin Nóbrega, Melanie, Catarina e Bia; Brenda, Tayna e Agnes; Kauane, Isabely e Paula de La Serna. Técnica: Thaís Cavalcanti.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

