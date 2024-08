Onde assistir a São Paulo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Já classificados ao mata-mata, clubes se enfrentam pela última rodada da primeira fase; confira os detalhes

São Paulo e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. A partida será realizada no CFA Laudo Natel e terá transmissão do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 27 pontos, o São Paulo já está garantido nas quartas de final do campeonato. No entanto, busca manter a posição e uma vitória cairia bem para chegar motivado ao mata-mata.

O Grêmio também já tem vaga assegurada na fase seguinte. Na sexta colocação com 23 pontos somados, as Gurias Gremistas têm três vitórias nas últimas quatro rodadas e vão em busca de mais três pontos para manter a sequência positiva.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Jéssica Soares, Kaká, Ana Alice, Bia Menezes; Robinha, Aline, Camilinha; Isa, Ariel Godoi, Dudinha. Técnico: Thiago Viana

Grêmio: Vivi Holzel; Sinara, Mónica Ramos, Brito, Shashá; Jessica Peña, Dayana Rodríguez, Rafa Levis; Raquel Fernandes, Cássia, Giovaninha. Técnica: Thaissan Passos

Desfalques

São Paulo

Sem ausências confirmadas.

Grêmio

Sem ausências confirmadas.

