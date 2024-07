Onde assistir a São Paulo x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Estádio Morumbus; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 33 mil ingressos vendidos, São Paulo e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após uma sequência de dois empates e uma vitória, o São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. Agora, o Tricolor volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Atual campeão, o São Paulo busca o bicampeonato no torneio, após eliminar o Águia de Marabá na terceira fase com um placar agregado de 5 a 1.

Do outro lado, o Goiás, que vem de empate com o CRB por 1 a 1 na última rodada da Série B, conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Cuiabá nos pênaltis por 3 a 1. A segunda partida será no dia 8 de agosto, na Serrinha.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Messias; Diego (Douglas Borel), Marcão, Nathan Melo, Régis e Sander; Welliton (Paulo Baya) e Edu.

Desfalques

São Paulo

Pablo Maia e Alisson seguem no departamento médico.

Goiás

Rildo, que já defendeu o Juventude na Copa do Brasil, não pode defender o Goiás no torneio.

Quando é?

Data: terça-feira, 30 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis - São Paulo, SP

Arbitragem: Jonathan Benkenstein (árbitro), Maira Mastella e Michael Stanislau (assistentes), Bruno Pereira Vasconcelos (quarto árbitro), Rafael Traci (VAR)