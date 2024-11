Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (03), no Estádio do Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (03), às 10h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura na TV aberta, sportv e da TNT na TV fechada, da Max via streaming, além do canal Paulistão no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título do Paulistão feminino, o São Paulo conquistou a classificação para a semifinal após terminar a primeira fase na terceira posição, com 23 pontos. Até aqui, foram sete vitórias, dois empates e uma derrota. Já o Corinthians, tetracampeão do torneio, ficou na vice-liderança, com os mesmos 25 pontos que o líder e rival Palmeiras. Em 10 jogos, foram oito vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Anna Beatriz, Ravena, Mimi, Jéssica Soares, Carol Gil, Vivian, Rafa Mineira, Duda Serrana, Vitória Amaral, Laryh, Daiane.

Corinthians feminino: Nicole Ramos, Mariza, Érika, Belinha, Yasmim, Vitória Yaya, Gabi Zanotti, Victória Albuquerque, Duda Sampaio, Millene, Carol Nogueira.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques.

Quando é?