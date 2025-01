Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes decidem o título neste sábado (25), no Estádio do Pacaembu; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Corinthians se enfrentam na manhã deste sábado (25), às 10h (de Brasília), no Estádio do Pacaembu, pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada e da Cazé TV no YouTube (confira a programação completa).

Maior campeão da Copinha, o Corinthians disputa sua 20ª final no torneio. O clube acumula 11 títulos e oito vice-campeonatos. Na edição atual, o Timão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 27, com seis pontos, três a menos que o líder Santo André. No mata-mata, eliminou o Falcon por 1 a 0, o Vila Nova por 4 a 1, o Ituano nos pênaltis por 5 a 4, além do Vasco e do Grêmio, ambos por 1 a 0.

Por outro lado, o São Paulo busca o quinto título da Copinha, após vencer o Criciúma por 2 a 1 na semifinal. Antes disso, o Tricolor eliminou o Cruzeiro e o Juventude, ambos por 3 a 1, além do Bahia por 3 a 0 e o América-RN por 4 a 0. Na fase de grupos, encerrou na liderança do Grupo 11, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Felipe; Negrucci, Samuel e Alves; Ferreira, Tetê e Lucca.

Corinthians: Kauê; Pellegrin, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado, Thomas e Dieguinho; Nicollas e Gui Negão.

Desfalques

São Paulo

Ryan Francisco cumpre suspensão.

Corinthians

Luiz Fernando foi expulso contra o Grêmio e está fora.

Quando é?

Data: sábado, 25 de janeiro de 2025

sábado, 25 de janeiro de 2025 Horário: 10h (de Brasília)

10h (de Brasília) Local: Estádio do Pacaembu - São Paulo, SP

