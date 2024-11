Onde assistir a São Paulo x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (21), no Estádio Novelli Júnior; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Maior campeão da Copa do Brasil Sub-20, com três títulos, o São Paulo garantiu sua classificação para a semifinal do torneio após eliminar o Tuna Luso por 3 a 1 no placar agregado. Anteriormente, o Tricolor deixou para trás Londrina por 6 a 1 na primeira fase e o Criciúma nas oitavas de final, com um placar agregado de 7 a 1.

Já o Bahia, em busca do título inédito, goleou o Tiradentes-PI por 8 a 0 na primeira fase, superou o Retrô com um placar agregado de 5 a 0 nas oitavas de final e eliminou o Goiás por 6 a 4 no agregado nas quartas de final.

Prováveis escalações

São Paulo sub-20: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Cauã Lucca e Matheus Alves; Felipe Oliveira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio.

Bahia sub-20: Pedro Cruz; Alex Ferreira, Dodô, Frederico e Sidnei; Wendel Silva, Jota e Roger; Vitinho, Ruan Pablo e Juninho.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?