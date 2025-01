Onde assistir a São José-RS x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

Duelo esquenta o primeiro dia do mata-mata da Copinha; veja onde assistir ao jogo e as prováveis escalações

São José e Santos se enfrentam neste domingo (12), às 15h (horário de Brasília), em jogo eliminatório pela segunda fase da Copinha de 2025. O jogo será no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Youtube e no Prime Video (clique aqui e confira a programação).

O clube gaúcho se classificou em primeiro lugar do grupo 8, tendo vencido dois jogos - contra Comercial e Retrô - e perdido um - contra o Vitória -, todos por 2 a 0. Agora, a equipe volta com os titulares para o duelo decisivo, após revezar alguns jogadores na fase de grupos.



Em busca de seu quarto título da Copinha, o Peixe se classificou na segunda colocação, embora também tenha vencido dois jogos e perdido um. A equipe bateu o Tirol/CEFAT por 1 a 0 na estreia, o Jaciobá por 7 a 1, e perdeu para a Ferroviária por 2 a 1 no último jogo.



Prováveis escalações

São José: Edson Junior; Prado, Vitão, Rhuan e Pedro Pedra; Kaynã, Marcinho, Bagatini e Marcelo; Lukayan e Thiago Tinoco. Técnico: Sandro Resende.

Santos: João Fernandes; Lenin, Matheus Matias, João Borges e Vinícius Lira; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar; Perlaza, Fernando Nava e Enzo Monteiro. Técnico: Leandro Zago.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Santos

O goleiro Rodrigo Falcão lesionou o dedo da mão e está fora do torneio. O meia Bernardo Paias é dúvida, com lesão muscular.

Quando é?