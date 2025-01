Onde assistir a São José-RS x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), no Estádio do Vale; confira a transmissão e outras informações do jogo

São José-RS e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul) na TV aberta, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Invicto no Gauchão, o Internacional estreou com um empate por 2 a 2 contra o Guarany de Bagé e, na sequência, venceu o Juventude por 2 a 0. Com isso, o Colorado lidera o Grupo B, somando quatro pontos e um aproveitamento de 66%. Já o São José ocupa a vice-liderança do Grupo A, com dois pontos, após empatar por 1 a 1 com o Pelotas e o São Luiz.

Prováveis escalações

São José-RS: Fábio; Danielzinho, Jadson, Rafael Dumas, Laílson; Jhonata Varela, Gabriel Terra, Evaristo, Marcos Vinicius; Douglas, Renê.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick, Wesley; Borré.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Rochet, Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Mercado, Tabata, Gabriel Carvalho e Enner Valencia estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 28 de janeiro de 2025

terça-feira, 28 de janeiro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio do Vale - Novo Hamburgo, RS

