Onde assistir a São José x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (03) pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro; confira a transmissão e mais informações

São José e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (03), a partir das 20h (de Brasília), no Passo d'Areia, pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

O São José vive um momento turbulento. A equipe gaúcha não vence há cinco partidas, sendo as últimas quatro derrotas consecutivas, incluindo três na Série C, onde ainda não somou pontos. A última vitória aconteceu no dia 26 de fevereiro, quando o time bateu o Novo Hamburgo por 3 a 0 pelo Campeonato Gaúcho. Com o desempenho, o São José ocupa a vice-lanterna da Série C com dois jogos a menos que os demais, mas precisa reagir rapidamente para evitar o rebaixamento

Por outro lado, o Náutico vem em alta após a vencer por 2 a 1 sobre o Remo na última rodada. O Timbu busca aproveitar o resultado para consolidar a reação na Série C e iniciar uma sequência de vitórias. A equipe ocupa a 10ª posição da tabela, com sete pontos e um jogo a menos.

Prováveis escalações

São José: Fábio; Alessandro Vinicius, Fredson, Jadson, Marcilio; Rafael Carrilho, Diogo Sodré, Raimundo Nonato; Emerson, Marquinhos Calazans e Carlos Rene

Náutico: Vagner; Danilo Belão, Iran, Rafael Vaz, Luiz Paulo; Renato, Sousa, Andrey; Cléo Silva, Gustavo Maia e Paulo Sérgio

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Joécio, Arnaldo e Marco Carvalho, no departamento médico, são baixas.

Quando é?

Data: segunda-feira, 3 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Passo d'Areia - Porto Alegre, RS

Arbitragem: Olivaldo Jose Alves Moraes (árbitro); Helcio Araujo Neves e Carlos Eduardo Galeno Benevides (assistentes); Francisco Soares Dias (quarto-árbitro)