Onde assistir a São Carlos x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Luís Augusto Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Carlos e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Estádio Luís Augusto Oliveira, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do segundo título da Copinha, o Cruzeiro tenta se manter na liderança do Grupo 13. Com quatro pontos conquistados, a Raposa estreou com um empate por 1 a 1 contra o Real Brasília e, na rodada seguinte, venceu o Imperatriz por 2 a 0.

Por sua vez, o São Carlos também soma quatro pontos na competição. A equipe venceu o Imperatriz por 2 a 1 na estreia e, em seguida, empatou com o Real Brasília por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

São Carlos: Giovani Paiva, Judá, Iago Henrico, Bacural, Michel, Pedro Emidio, Pedro Chaves, Gabryel, Paulo Henrique, Fábio Junior, Kawan.

Cruzeiro: Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman e Jhosefer; Aquiles, Rhuan Gabriel e Kaique Kenji; Gui Meira.

Desfalques

São Carlos

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Quando é?