Onde assistir a São Bernardo x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

São Bernardo e Remo entram em campo nesta segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo B da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Estádio Primeiro de Maio e terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ (veja a programação completa aqui).

Após estrear na segunda fase com uma derrota por 3 a 1 fora de casa para o Volta Redonda, o São Bernardo tenta somar seus primeiros pontos. E nada melhor do que jogar em seus domínios para conquistar tal objetivo. Contando com o apoio de seu torcedor, o Bernô mira uma vitória para se recuperar.

Já o Remo largou de forma totalmente oposta. Com um triunfo por 2 a 1 diante do Botafogo-PB, o Leão começou bem sua campanha e vai em busca de mais um resultado positivo para se colocar em boa posição no grupo rumo ao acesso à Série B.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, João Ramos, Alan Santos, Augusto; Davi Gabriel, Rodrigo Souza, Romisson; Lucas Tocantins, Kayke, Silvinho. Técnico: Ricardo Catalá

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio; Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani, Raimar; Pedro Vitor, Ytalo, Jaderson. Técnico: Rodrigo Santana

Desfalques

São Bernardo

Sem ausências confirmadas.

Remo

Sem ausências confirmadas.

