Onde assistir a São Bernardo x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Clubes se enfrentam pela terceira rodada do grupo B da segunda fase do campeonato; confira mais detalhes

São Bernardo e Botafogo-PB entram em campo neste sábado (14), às 17h30 (horário de Brasília), em confronto da terceira rodada do grupo B da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O jogo acontece no Estádio Primeiro de Maio e terá transmissão ao vivo do DAZN, Nosso Futebol+ e Zapping (veja a programação completa aqui).

Lanterna do grupo com apenas um ponto, o São Bernardo tenta conquistar sua primeira vitória no quadrangular. Derrotado pelo Volta Redonda na estreia, o Bernô empatou na sequência com o Remo. Novamente jogando em seus domínios, o time de Ricardo Catalá vai em busca dos três pontos para se colocar na briga pelo acesso.

A situação do Botafogo-PB é bem parecida. Com só um ponto somado, o Belo também possui uma derrota e um empate nesta fase. Por isso, tenta esboçar uma reação, apesar de jogar fora de casa, para ameaçar Remo e Volta Redonda, que ocupam as primeiras colocações da chave com quatro pontos cada neste momento.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Augusto, Rafael Forster; Davi Gabriel, Wesley Dias, Romisson; Lucas Tocantins, Kayke, Silvinho. Técnico: Ricardo Catalá

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Douglas, Romércio, Furlan; Lídio, Pedro Ivo, Thallyson, Bruno Leite; Jô, Henrique Dourado. Técnico: Evaristo Piza

Desfalques

São Bernardo

Sem ausências confirmadas.

Botafogo-PB

Sem ausências confirmadas.

Quando é?