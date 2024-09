Onde assistir a Santos x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista feminno

Tricolor busca a redenção no Paulistão, enquanto o Peixe luta para se manter vivo na disputa; confira os detalhes do confronto desta quinta-feira (26)

Santos e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Paulista feminino 2024. O jogo, que acontece no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, contará com torcida única e entrada gratuita. A transmissão será feita pelo SporTV 3, em canal fechado (veja a programação completa aqui).

O Santos acabou de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e enfrenta um momento delicado na competição estadual. Atualmente na sexta colocação, com 13 pontos em oito jogos, o Peixe precisa urgentemente de uma vitória para se manter vivo na briga pelas semifinais. Com um jogo a menos, a equipe está a quatro pontos do Red Bull Bragantino, o primeiro time na zona de classificação. No retrospecto geral recente, são três derrotas um empate e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Após a amarga experiência de perder o título brasileiro para o Corinthians por 5 a 1 no agregado, o São Paulo busca ressignificar essa dor com o outro lado da moeda: a equipe alcançou, pela primeira vez em sua história, o vice-campeonato nacional. Com 17 pontos, o Tricolor ocupa a terceira colocação e, em caso de vitória nesta quinta-feira, já garante sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos feminino: Kelly Chiavaro; Leidi, Camila , Jana, Dani Silva; Nath Pitbull, Larissa Vasconcelos, Suzane Pires; Karla Alves, Thaisinha e Sole Jaimes

São Paulo feminino: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice, Bia Menezes; Maressa, Duda Serrana, Camilinha; Dudinha, Aline Milene e Isabelle Guimarães

Desfalques

Santos feminino

Sem desfalques diulgados.

São Paulo feminino

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)