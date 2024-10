Onde assistir a Santos x Olimpia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Ypané; confira a transmissão e outras informações do jogo

Já classificados para as quartas de final, Santos e Olimpia se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Ypané, no Paraguai, pela terceira rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, da Cazé TV e do canal GOAT no YouTube (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento na Libertadores Feminina, o Santos divide a liderança do Grupo B com o rival Olimpia. Até agora, as Sereias da Vila golearam o Always Ready por 5 a 0 na estreia e venceram o Colo-Colo por 1 a 0 na segunda rodada. O Olimpia, por sua vez, derrotou o Colo-Colo por 2 a 1 e superou o Always Ready por 3 a 0 nos dois primeiros jogos.

Prováveis escalações

Santos feminino: Karen Xavier, Leidi, Camila , Day Silva, Larissa Amaral, Nath Pitbull, Suzane Pires, Karla Alves, Ketlen, Thaisinha, Carol Baiana.

Mais artigos abaixo

Olimpia feminino: Saleb, Luz Cardoso, Tanio Riso, Lacoste, Salazar, Garay, Vanessa Arce, Aguilera, Perruchino, Castelano e Varela.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Olimpia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)