Onde assistir a Santos x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no Youtube, do Nosso Futebol no pay-per-view, além do UOL Play via streaming (confira a programação completa).

Em busca do 23º título do Paulistão, o Santos integra o Grupo B, ao lado de Guarani, RB Bragantino e Portuguesa. A partida também marcará a reestreia de Soteldo com a camisa do Peixe. O Mirassol, por sua vez, faz parte do Grupo A, junto com Corinthians, Inter de Limeira e Botafogo-SP.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Gil e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva e Guilherme.

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz, Reinaldo; Roni, Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel Santana, Yuri Castilho (Léo Gamalho).

Desfalques

Santos

Willian Bigode está lesionado.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?