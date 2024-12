Onde assistir a Santos x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha feminina 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (04), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O Santos enfrenta o Fluminense na tarde desta quarta-feira (04), às 14h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, no bairro da Água Branca, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminino de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e YouTube Paulistão e na Rede Vida+, na internet (veja a programação completa aqui).

No último confronto da fase de grupos da Copinha Feminina, o Fluminense encara o Santos em um duelo decisivo para definir a liderança do Grupo B. As Meninas de Xerém chegam embaladas após duas vitórias: na estreia, superaram o América-MG e golearam o Sport por 4 a 0, acumulando seis pontos. Líderes pelo critério de desempate, as tricolores precisam apenas de um empate para garantir a primeira colocação e avançar com moral para a próxima fase. Já o Santos, com a mesma pontuação, promete dificultar a missão do Flu.

Prováveis escalações

Getty

Santos: Agatha; Nivea, Karoline, Barbara, Raissa; Luiza, Mariana, Isabelly; Ana Clara, Evelin e Camile. Técnico: Mauro Di Giuseppe.

Mais artigos abaixo

Fluminense: Anna Clara; Andrielly, Stefane, Luisa, Leandra; Julia, Milena, Rayka; Lamis, Maria Luisa e Sophia. Técnico: Paulo Cesar Rodrigues da Silva.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?