Onde assistir a Santos x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17

Peixa joga pelo empate, nesta quarta-feira (25), para avançar à semifinal, enquanto a Raposa precisa vencer fora de casa; veja os detalhes

O Santos recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (25), às 15h (horário de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos, em jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video. (confira a programação na íntegra).

O Santos entra em campo com vantagem após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 fora de casa. A equipe alvinegra, que liderou o Grupo A na fase anterior, com 19 pontos em 9 jogos, precisa apenas de um empate para garantir a vaga na semifinal, o que a coloca em uma posição mais favorável.

Por outro lado, o Cruzeiro enfrenta a difícil missão de reverter o placar longe de seus domínios. Para seguir adiante, a equipe celeste, que se classificou em quarto lugar no Grupo B com 13 pontos, precisa de uma vitória por um gol para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois para garantir a classificação direta.

Prováveis escalações

Santos sub-17: João Pedro; Guilherme Cruz, Ryan, João Ananias e Vinícius Lira; Gabriel Paes (Cabelo), Lucas Jaime (Fabiano) e Murillo Pará (Vinícius Fabri); Padula (Rafa Gonzaga), Mateus Xavier e Luca Meirelles. Técnico: Elder Campos.

Cruzeiro sub-17: Vitor Lamounier; Kauã Acosta, João Cervi, Vitor Hugo e Kauã Prates; Alessandro, Gabryelo (Pablo Santos) e André (Gabriel Marcelino); Felipe Morais, Luis Otávio (Caio Suassuna) e Pedro Assis. Técnico: Ricardo Quandt.

Desfalques

Santos sub-17

Sem desfalques diulgados.

Cruzeiro sub-17

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 15h (de Brasília)