Onde assistir a Santa Fe x Independiente Dragonas feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), valendo vaga na final; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Fe, da Colômbia, enfrenta o Independiente Dragonas, do Equador, na tarde desta quarta-feira (16), no Estádio CONMEBOL, em Luque, pela semifinal da Copa Libertadores feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, do Canal GOAT, no YouTube, e do BandSports, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Independiente del Valle, do Equador, e o Independiente Santa Fe, da Colômbia, garantiram vaga na segunda semifinal da Libertadores Feminina. As equipes avançaram após vencerem, neste domingo, o Deportivo Cali e o Alianza Lima, respectivamente, nas quartas de final da competição, que está sendo realizada no Paraguai.

Prováveis escalações

Santa Fe: Veleasques; Basanta, Gaitan, Pérez, Acosta; Baldallo, Huertas, Valbuena; Torres, Zamorano e Cordoba.

Independiente: Vera; Rodriguez, Zambrano, Riveros, Litardo; Arias, Nunes, Mino; Bolaños, Paez e Valencia.

Desfalques

Santa Fe

Wendy Bonilla, suspensa, está fora.

Independiente

Sem desfalques confirmados.

Quando é?