Onde assistir a Santa Fe x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Fe, da Colômbia, enfrenta a Ferroviária na tarde desta quinta-feira (10), às 17h30 (de Brasília), no Arsenio Erico, em Assunção, capital do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube e no Prime Video, no streaming, do Canal GOAT, na internet, e do BandSports, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes estão no Grupo C da competição, que conta com 16 times, e buscam as duas melhores posições para avançar às quartas de final. A equipe colombiana lidera a chave com quatro pontos, seguida da Ferroviária, que tem dois, assim como o Peñarol. O Independiente Dragonas, do Equador, fecha a chave com apenas um ponto.

Prováveis escalações

Santa Fe: Yessica Velasquez; Leury Basanta, Andrea Pérez, Natalia Gaitan, Viviane Acosta; Mariana Zamorano, Carolina Baldallo, Ana Huertas, Katherine Valbuena; Maria Cordoba e Karla Torres. Técnico: Omar Antonio.

Ferroviária: Luciana; Fátima Dutra (Júlia Beatriz), Luana Sartório, Rafa Soares, Katiuscia; Duda Santos, Cris Cavalcante, Micaelly; Mylena Carios, Nathalia, Darlene Reguera. Técnica: Jéssica Lima.

Desfalques

Santa Fe

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?