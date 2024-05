Onde assistir a San Lorenzo x Independiente del Valle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Libertadores 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta feira (09), pela quarta rodada da fase de grupos de Copa Libertadores; confira a transmissão e mais informações

San Lorenzo e Independiente del Valle entram em campo nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores 2024. O jogo acontece no Estádio Pedro Bidegain, El Nuevo Gasómetro, na Argentina, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O San Lorenzo entra em campo precisando urgentemente de uma vitória para tentar escapar da lanterna do grupo. A equipe vive má fase, sem vencer há seis jogoa e com apenas um ponto conquistado, o que a coloca na última posição do grupo. A irregularidade tem assombrado o time argentino que recentemente trocou o comando de Ruben Dario Insua por Leandro Romagnoli visando se recuperar na competição.

Do outro lado, o Independiente del Valle busca se aproveitar do momento ruim do San Lorenzo para assumir a liderança do grupo. A equipe equatoriana ocupa a vice-liderança, com quatro pontos, três a menos , líder do grupo. Uma vitória nesta quinta-feira combinada com um tropeço do Palmeiras contra o Liverpool (URU), porde colocar Los Rayados na liderança da chave, dependendo do saldo de gols.

O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 10 de abril, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Na ocasião, o Independiente del Valle levou a melhor, vencendo o San Lorenzo por 2 a 0. Sornoza e Michael Hoyos foram os autores dos gols.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Elián Irala, Eric Remedi, Nahuel Barrios; Alexis Cuello, Iván Leguizamón e Adam Bareiro Técnico: Leandro Romagnoli.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Anthony Landázuri, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Beder Caicedo; João Ortiz, Christian Zabala, Renato Ibarra, Kendry Páez, Romário Ibarra; Michael Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi

Desfalques

San Lorenzo

Cristian Ferreira, com ruptura no adutor, não está disponível para o confronto.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

