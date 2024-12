Onde assistir a San Francisco 49ers x Chicago Bears ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL 2024

Neste domingo (08), as equipes entram em campo em busca de recuperação na temporada; veja os detalhes e como acompanhar

San Francisco 49ers x Chicago Bears se enfrentam neste domingo (08), às 18h25 (de Brasília), Levi's Stadium em Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos, em jogo válido pela semana 14 da NFL. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do NFL Game Pass no DAZN, pelo streaming.

San Francisco 49ers entra na Semana 14 enfrentando uma temporada frustrante após sua aparição no Super Bowl no início de 2024. Com um elenco talentoso, os 49ers se encontram em meio a uma série de lesões e desempenhos abaixo das expectativas, o que tem minado sua campanha. A derrota por 35-10 para o Buffalo Bills em um jogo disputado sob fortes nevada em Nova York foi apenas mais um reflexo do momento difícil da equipe. Lesões de jogadores-chave, como o linebacker Dre Greenlaw e o quarterback Brock Purdy, têm dificultado a vida dos 49ers. Com um elenco ainda forte, mas abalado, a equipe precisa de uma recuperação para não cair mais na classificação.

Do outro lado, os Chicago Bears atravessam uma maré de derrotas que parece não ter fim. Depois de perderem para os Detroit Lions por 23-20, acumulando seis derrotas consecutivas, a franquia decidiu fazer mudanças drásticas. O técnico Matt Eberflus foi demitido e o coordenador ofensivo Thomas Brown assumiu como treinador interino. Com um elenco ainda tentando encontrar sua identidade, a principal esperança dos Bears está em Caleb Williams, que tem mostrado flashes de talento. A mudança no comando técnico pode dar um gás renovado aos Bears, e uma vitória em Levi’s Stadium seria um excelente começo para Thomas Brown.

Desfalques

San Francisco 49ers

Trent Williams (tornozelo), Jordan Mason (tornozelo), Dre Greenlaw (aquiles), Talanoa Hufanga (pulso), Deommodore Lenoir (joelho), Aaron Banks (concussão), Nick Bosa (quadril), Demetrius Flannigan-Fowles (joelho)

Chicago Bears

Roschon Johnson (concussão) e D'Andre Swift (quadril)

Quando é?