Onde assistir a Sampaio Corrêa x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sampaio Corrêa e Remo entram em campo na tarde deste sábado (1), a partir das 17h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming, e da TV Zapping, na internet (veja a programação completa).

Vindo de derrota na partida anterior, o Sampaio Corrêa entrou na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 2 pontos. Em casa, a Bolívia Queria vai em busca da sua primeira vitória no campeonato.

Do outro lado, o Remo também perdeu o jogo passado, mas permaneceu na 14ª posição, com 4 pontos. O time paraense quer o triunfo para permanecer fora do Z-4.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Felipe, Lucas, Franklin, Itambé e Cortez; Varela, Guilherme Escuro e Marcelinho (Ferreira); Thiaguinho (Pimentinha), Edrean e Brunão.

Remo: Marcelo Rangel, Vidal, Ligger, Sheldon, Hélder, Curuá, Adsson, Pavani, Pedro VItor, Cachoeira e Ytalo.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Castelão, São Luís - MA

