Onde assistir a Sampaio Corrêa x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Série C 2024

Bolívia Querida tenta se afastar do Z4, enquanto Timbu quer se aproximar do G8; veja onde assistir

Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo será realizado no Estádio Castelão, em São Luís, e será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, e pelo canal Nosso Futebol, no Youtube e no pay-per-view (clique e veja a programação completa).

Amargando a primeira posição da zona de rebaixamento, a Bolívia Querida pode se afastar da situação e alcançar até a 13ª posição caso vença o duelo desta rodada. A equipe maranhense somou 13 pontos em 14 jogos, tendo perdido sete deles. Porém, em casa, o retrospecto é bem superior, já que dez desses 13 pontos vieram no Castelão. Eles vêm de derrota fora de casa por 1 a 0 para o Floresta.

O Timbu vem em uma crescente no campeonato e já carrega uma invencibilidade de cinco jogos. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com o Athletic, o então líder da competição. Além disso, foram dois empates e duas vitórias recentemente, sendo uma goleada por 4 a 0 sobre o Figueirense. Dependendo dos resultados das outras equipes, o Náutico pode até alcançar o G8 caso vença o duelo, que o levaria a 20 pontos na tabela.

Os maranhenses ficaram com a vitória nos últimos três confrontos entre as equipes. No retrospecto recente, de 2020 para cá, foram oito jogos, cinco vitórias do Sampaio Corrêa e três do Náutico.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Itambé e Thallyson; Cavi, Jhonata Varela e Nadson; João Felipe, Renan Gorne e Pimentinha. Técnico: Zé Augusto.

Náutico: Deivity; Matheus Ludke, Islan, Iran e Arnaldo; Souza, Marco Antônio, Patrick Allan e Gustavo Maia; Kayon e Felipe Ferreira. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Sampaio Corrêa

O capitão Fábio Aguiar e o atacante Bruno Baio estão suspensos por terceiro amarelo e não atuam na rodada.

Náutico

O meio-campista Matheus Melo foi expulso no último jogo contra o Athletic e está suspenso, bem como o atacante Bruno Mezenga, que recebeu o terceiro amarelo e é desfalque. Paulo Sérgio teve lesão na coxa detectada e deve ficar de fora também.

Quando é?