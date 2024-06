Onde assistir a Sampaio Corrêa x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) no Castelão; veja onde assistir ao vivo

Sampaio Corrêa e Caxias entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024, em virtude das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. A partida será no Castelão, em São Luís, e terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol e pelo DAZN no streaming (veja aqui a programação completa).

Lanterna da terceira divisão com apenas dois pontos em sete jogos, o time maranhense busca sua primeira vitória na competição, alinhado com a possibilidade de conquistar o estadual contra o Maranhão no sábado. No entanto, foram apenas dois gols marcados pela equipe até aqui, que precisa reverter a situação o quanto antes para evitar complicações no nacional.

Também na parte de baixo da tabela, na 16ª colocação está o Caxias, com cinco pontos em quatro jogos disputados até aqui. No entanto, o clube tem três rodadas a menos, atrasadas em virtude da recente paralisação do futebol no Rio Grande do Sul, e espera voltar pontuando bem para se afastar da zona da degola e beliscar uma vaga no mata-mata.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Felipe; Lucas Lopes, Franklin, Itambé e Thiago Rosa; Jhonata Varela, Maurício e Ferreira; Pimentinha, João Felipe e Thiaguinho. Técnico: Zé Augusto.

Caxias: Zé Carlos; Marcelo, Dirceu, Lucas Cunha e Mendes; Barba, Pedro Cuiabá, Emerson Martins e Tomas Bastos; Galvan e Álvaro. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Rafael Luís, lesionado, é desfalque.

Caxias

O lateral esquerdo Dudu Mandai segue no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 12 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Castelão - São Luís, Maranhão

Arbitragem: Diego Fernando Silva de Lima (árbitro); Ricardo Bezerra Chianca (assistente 1) e Bruno Cesar Chaves Vieira (assistente 2); Pedro José Souza Mourão (quarto árbitro)