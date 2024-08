Onde assistir a Sampaio Corrêa x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Clubes se enfrentam pela 17ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Sampaio Corrêa e ABC entram em campo nesta segunda-feira (12), às 20h (horário de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. O jogo acontece no Castelão, em São Luís, e terá transmissão ao vivo do DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol+ (veja a programação completa aqui).

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 15 pontos, o Sampaio Corrêa tenta voltar a vencer após três rodadas para poder respirar. Um ponto atrás do CSA, a Bolívia Querida mira desesperadamente os três pontos jogando dentro de casa.

A situação do ABC é ambígua. 15º colocado com 18 pontos somados, o time potiguar está a três pontos do Z4. Por outro lado, quatro pontos o separam do G8. Por isso, voltar ao caminho das vitórias (são três jogos sem ganhar) é fundamental para se livrar das chances de queda e seguir sonhando com o mata-mata.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar, Thiago Rosa; Cavi, Ferreira, Nadson; Pimentinha, Bruno Baio, João Felipe. Técnico: Felipe Surian

ABC: Pedro Paulo; Felipe Albuquerque, Richardson, Eduardo Thuram, Lucas Sampaio; Daniel, Wellington Reis, Adeílson; Lima, Jenison, Iago. Técnico: Roberto Fonseca

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem ausências confirmadas.

ABC

Expulsos no jogo contra o São José-RS, Carlos Eduardo, Manoel e Pedro Felipe cumprem suspensão automática.

Quando é?