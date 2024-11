Onde assistir a Roma x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Invictas no Grupo A, equipes se enfrenta, nesta quarta-feira (13), pela terceira rodada da Liga dos Campeões feminina; veja os detalhes

A Roma recebe o Lyon na tarde desta quarta-feira (13) pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League feminina , no Juventus Center, em Torino, a partir das 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui). Ambas as equipes chegam ao duelo com campanhas impecáveis, somando seis pontos após as duas primeiras rodadas.

A Roma vive um excelente momento e chega embalada por cinco vitórias consecutivas em todas as competições. A equipe italiana vem mostrando força e eficiência, como evidenciado na goleada por 6 a 1 sobre o Galatasaray fora de casa, garantindo os seis pontos em suas primeiras partidas no Grupo A. A última derrota da Roma foi no mês passado, em uma partida contra a Juventus, mas as italianas esperam que, com o apoio da torcida, possam manter sua invencibilidade na Champions League.

Por sua vez, o Lyon chega à partida com a confiança alta. As francesas iniciaram a campanha europeia com vitórias sólidas, incluindo um 3 a 0 contra o Galatasaray na estreia e um triunfo por 2 a 0 sobre o Wolfsburg, na Alemanha. Além disso, a equipe demonstrou sua força ofensiva ao golear o Guingamp por 8 a 0 na última rodada do Campeonato Francês.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Roma: Ceasar; Linari, Thogersen, Minami, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi; Haavi, Giacinti e Viens. Técnico: Alessandro Spungna

Lyon: Endler; Huerta, Svava, Gilles, Sombath; van de Donk, Marozsan, Egurrola; Dumornay, Chawinga e Becho. Técnico: Joe Montemurro

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

Lyon

Sem desfalques confirmados.

Quando é?