Onde assistir a Roma x Galatasaray ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Tre Fontane; confira a transmissão e outras informações do jogo

Roma e Galatasaray se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Tre Fontane, pela sexta rodada da Champions League feminino. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN via streaming (veja a programação completa).

A Roma está em terceiro lugar do Grupo A, com seis pontos. Até aqui, foram duas vitórias e três derrotas. Já o Galatasaray está na lanterna do grupo e busca a primeira vitória na Champions feminina. Até aqui, foram cinco derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

Roma feminino: Ceasar, Minami, Kumagai, Cissoko e Hanshaw; Giugliano, Greggi, Thogersen e Viens; Giacinti e Glionna.

Mais artigos abaixo

Galatasaray feminino: Yaman , Jackmon, Karataa, Ozturk, Karabulut, Esen, Bakanrandze, Akkurt, Usme, Stasková e Diallo.

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

Galatasaray

Não há desfalques confirmaodos

Quando é?