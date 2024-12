Onde assistir a River Plate x Libertad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Pelo grupo H da Libertadores, equipes se enfrentam nesta terça-feira (14), no Monumental; confira como acompanhar, escalações e mais informações

O River Plate recebe o Libertad nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming (veja a programação completa).

O River Plate, gigante do futebol argentino, busca manter sua campanha impecável na Libertadores e dar mais um passo rumo ao pentapeonato. A equipe comandada por Demichelis está invicta, ostentan um retrospecto invejável na competição, com 3 vitórias e 1 empate até aqui.

Do outro lado, o Libertad, terceiro colocado com 4 pontos, precisa de uma vitória para se aproximar da zona de classificação para as oitavas de final. A equipe paraguaia busca redenção após a derrota por 2 a 1 no primeiro confronto entre as equipes nesta edição da Copa Libertadores.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Diaz, Enzo Diaz; Nacho Fernández, Villagra, Aliendro, Echeverri; Colidio, Borja. Técnico: Martín Demichelis

Libertad: Morínigo; Piris, Luis Cardozo, Diego Viera, Espinoza; Sanabria, Merlini, Caballero, Melgarejo; Aguilar e Cardozo. Técnico: Ariel Galeano

Desfalques

Libertad

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Ramiro Funes Mori, com lesão no joelho, e Pity Martínez, que rompeeu o ligamento cruzado são baixas.

