Onde assistir a River Plate x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasil Ladies Cup 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (20), no Estádio Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

River Plate e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Canindé, pela terceira rodada do Brasil Ladies Cup 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 na TV fechada, além do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Já classificado para a próxima fase, o Grêmio busca encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A. Até aqui, a equipe gaúcha empatou sem gols com o Sport e venceu o Athletico-PR por 3 a 0. Já o River Plate, na vice-liderança, com dois pontos, empatou sem gols com o Sport e venceu o Athletico-PR por 3 a 0.

Prováveis escalações

River Plate feminino: Esponda; Luján, Guiliana González, Camila Duarte e Cángaro; Candela Díaz, Evelyn Domínguez, Milagros Diaz e Julieta Romero; Birizamberri e Altgelt.

Grêmio feminino: Holzel; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Dayana Rodríguez (Rita Bove), Bia Santos e Pri Back (Raquel Fernandes); Gisele, Maria Dias e Cássia.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Canindé - São Paulo, SP

