Onde assistir a Rio Branco-AC x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Bruno José Daniel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Rio Branco-AC e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (07), às 17h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Atual campeão da Copinha, o Corinthians tenta manter o aproveitamento de 100% nesta edição do torneio, após estrear com uma vitória por 3 a 0 sobre o Porto Velho. No momento, o Timão lidera o Grupo 27, com três pontos. Já o Rio Branco, derrotado pelo Santo André por 2 a 1, busca somar seus primeiros pontos na competição.

Prováveis escalações

Rio Branco-AC: Não há informações confirmadas.

Corinthians: Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado (Caraguá) e Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Nicolas e Gui Negão.

Desfalques

Rio Branco-AC

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?