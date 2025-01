Onde assistir a Rio Ave x Sporting ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Rioavenses defendem invencibilidade em casa, enquanto os Leões buscam consolidar a liderança da Liga Portugal; veja como acompanhar

Rio Ave e Sporting se enfrentam neste sábado (18), às 15h (de Brasília), no Estádio dos Arcos, na Vila do Conde, pela 18ª rodada do Campeonato Português 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada e do Disney+ via streaming. Em Portugal, o jogo é exibido pela Sport TV (clique aqui e confira a programação completa).

O Rio Ave chega para o confronto embalado por dois bons resultados no campeonato e pela classificação na Taça de Portugal, após vencer o Casa Pia por 3 a 1. Invicto em casa nesta temporada, o time comandado por Petit ocupa a 10ª posição com 20 pontos e busca uma vitória que o aproxime da briga por vagas em competições europeias. Os vilacondenses, nesta rodada, esperam usar o apoio de sua torcida para surpreender o líder e manter o retrospecto positivo em seus domínios. Mesmo sem Clayton Silva, suspenso, o Rio Ave confia na força coletiva para fazer frente ao forte adversário.

O Sporting, por sua vez, lidera a Liga Portugal com 41 pontos e chega a Vila do Conde embalado por uma sequência de sete partidas de invencibilidade entre o campeonato e a taça nacional. Após o revés na final da Taça da Liga contra o Benfica, o time de Rui Borges volta suas atenções para ampliar a distância na liderança em relação ao Porto, segundo colocado com 40 pontos. A condição física de Viktor Gyökeres, artilheiro da competição com 21 gols, será decisiva para determinar se estará em campo ou não.

Prováveis escalações

Rio Ave: Miszta; Vrousai, Petrasso, Aderllan Santos e Richards; Tiknaz, Martim Neto e João Novais; Kiko Bondoso, Tiago Morais e Aguilera. Técnico: Petit.

Sporting: Israel; Quaresma, Diomande, St.Juste, Maxi; Hjulmand, João Simões, Quenda, Catamo; Trincão, Gyokeres. Técnico: João Borges.

Desfalques

Rio Ave

Clayton Silva, seuspenso, desfalca a equipe anfitriã.

Sporting

Nuno Santos, Matheus Reis, Morita, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves são baixas, enquanto Gyökeres é duvida para o confronto.

Quando é?