Onde assistir a Retrô x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (06), no Estádio Municipal José Vessi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Retrô se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

O Vitória lidera o Grupo 8 da Copinha, com três pontos, após estrear com uma vitória por 2 a 0 sobre o São José. Na edição anterior do torneio, o Rubro-Negro foi eliminado nos pênaltis pelo Ibrachina. Já o Retrô busca a primeira vitória nesta edição, após ser derrotado por 1 a 0 pelo Comercial-SP na rodada de abertura..

Prováveis escalações

Vitória: Davi Barbosa, Paulo, Luis Filipe, Pedro, Kauan, Jadson, Wanderson Papaterra, Gerson Neto, Henri, Rodrigo Dias, Alex.

Retrô: David Lucas, Huadson, Mikael Victor, João Ferreira, Fernando Willyam, Elano, Jerônimo, Felipão, Isaque Ferreira, Joabe, Jhonnatam.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Não há desfalques confirmados.

Quando é?