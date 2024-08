Onde assistir a Remo x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Confronto é direto na briga pelas últimas vagas para a próxima fase da terceira divisão; veja onde assistir

Remo e Londrina vão a campo neste sábado (17), às 17h (horário de Brasília), pela 18ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O jogo será no Estádio Mangueirão, em Belém, e terá transmissão ao vivo pelo DAZN e pelo Canal Nosso Futebol, no streaming e no Youtube (clique e veja a programação dos jogos).

Primeiro colocado fora do G8, que qualifica as oito melhores equipes à segunda fase da Série C, o Remo tem 22 pontos e apenas um a menos que o Figueirense, oitavo lugar. Uma vitória, dependendo dos outros resultados da rodada, pode colocar a equipe paraense na zona de classificação. Eles vêm de sequência de jogos bem variada, com seis vitórias e seis derrotas nos últimos doze jogos.

O Tubarão é o sétimo colocado da tabela e, no momento, tem tudo para se classificar para a próxima fase, já que tem 26 pontos e quatro a mais do que o rival desta rodada, que ocupa o nono lugar na tabela. Porém, caso perca nesta rodada, a situação pode apertar para a última rodada, e pontuar é importantíssimo para o clube paranaense. Seus últimos três jogos acabaram empatados em 0 a 0.

As equipes se encontraram pela última vez na Série B do Brasileirão de 2021. Na ocasião, foram duas vitórias para o Londrina, ambas por 1 a 0.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Diogo Batista, Ligger, Rafael Castro e Sávio; Bruno Silva, Pavani e Jaderson; Rodrigo Alves, Ribamar e Pedro Vitor. Técnico: Rodrigo Santana.

Londrina: Gabriel Félix; Maurício, João Maistro, Rayan Ribeiro e Geferson; Tauã, Kadi e Gustavo França; Calyson, Everton Moraes e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Remo

Com lesão na coxa, João Afonso é desfalque para a partida, assim como Vidal, Marco Antônio e Felipinho, também lesionados.

Londrina

Daniel Amorim, lesionado, é desfalque para a partida.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém - Pará