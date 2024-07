Onde assistir a Remo x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes buscam se aproximar do G8 da terceira divisão do Brasileiro; veja onde assistir

Remo e CSA se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 20h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo acontecerá no Mangueirão, em Belém, e terá transmissão ao vivo pelo DAZN, no streaming, e do canal Nosso Futebol, no pay-per-view (clique e veja a programação diária dos jogos).

Jogando em casa, a equipe paraense chega na partida para se reencontrar com as vitórias após ter sido batida pela Ferroviária por 2 a 1 na última rodada. Antes disso, o Leão engatava uma sequência de três vitórias em quatro jogos, e espera um bom resultado para se aproximar do G8, já que está na décima posição da classificação geral.

Também no meio da tabela, o CSA está no 13º lugar com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas até o momento. O time alagoano vive uma situação parecida, já que perdeu no último jogo para o Floresta por 2 a 1, mas antes disso estava invicto há cinco jogos, tendo se recuperado do mau início na Série C. Uma vitória também aproxima a equipe da zona de qualificação à segunda fase.

No ano passado, pela Terceirona, os clubes se encontraram em duelo que terminou empatado em 0 a 0. Já em 2021, com ambos na Série B, o Azulão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Bruno Bispo e Diogo Batista; João Afonso, Paulinho Curuá, Pavani e Raimar; Kelvin, Marco Antônio e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.

CSA: Yuri Sena; Lucas Marques, Matheus Santos, Matheus Mega e Roberto; Gustavo Nicola, Buga e Brayann; Vitor Leque, Gustavinho e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

Remo

O zagueiro Ligger, em recuperação de lesão no DM, é dúvida para o duelo.

CSA

Eduardo Biazus levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e é desfalque.

