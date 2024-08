Onde assistir a Remo x Aparecidense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times fazem o fechamento da 16ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Remo e Aparecidense entram em campo nesta segunda (5), às 20h (horário de Brasília), em duelo que fecha a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Mangueirão e terá transmissão ao vivo do DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol+ (veja a programação completa aqui).

Ocupando a 10ª colocação na tabela com 19 pontos, o Remo precisa vencer para poder continuar sonhando com a classificação ao mata-mata. A três pontos do G8, o Leão sabe que uma sequência positiva é necessária nestas rodadas finais para se manter com chances de avançar.

Já a Aparecidense tem outra briga para se preocupar. Dentro da zona de rebaixamento, a equipe goiana tem os mesmos 15 pontos do Caxias, primeiro fora do Z4 hoje. Por isso, um triunfo é fundamental para se afastar um pouco desta situação incômoda.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, João Afonso, Bruno Bispo; Diogo Batista, Pavani, Jaderson, Raimar; Guilherme Cachoeira, Ytalo, Rodrigo Alves. Técnico: Rodrigo Santana

Aparecidense: Matheus Alves; Genilson, Vanderley, Maurício, Emanuel; Luan Martins, Du Fernandes, Falcão; Guilherme Nunes, Alan James, Igor Torres. Técnico: Emerson Ávila

Desfalques

Remo

Sem ausências confirmadas.

Aparecidense

Sem ausências confirmadas.

