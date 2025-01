Onde assistir a Red Bull Bragantino x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (13), em Mogi das Cruzes; veja tudo o que você precisa saber

Red Bull Bragantino e Flamengo jogam nesta segunda-feira (13), às 19h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2025. A partida acontece no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, com transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa de futebol aqui).

O Red Bull Bragantino se classificou como líder do Grupo 24, com nove pontos. Foram três vitórias em três partidas, mantendo o 100% de aproveitamento.

O Flamengo, enquanto isso, terminou na segunda posição do Grupo 23, com duas vitórias e uma derrota - diante do Zumbi, que ficou com a melhor campanha da chave.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Gustavo Reis; Vinícius Lago, Kevyn, Gustavo Henrique e Cauê; Riquelme, Raoni e Marquinhos; Filipinho, Marcelinho e Athyrson. Técnico: Fernando Oliveira.

Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Jonnhy e Germano; Luis Aucélio, Lucas Vieira e Pedro Leão; Douglas Telles, Bill e Felipe. Técnico: Raphael Bahia.

Desfalques

Red Bull Bragantino

Sem ausências confirmadas.

Flamengo

Sem ausências confirmadas.

Quando é?