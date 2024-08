Onde assistir a Realidade Jovem x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Clubes se enfrentam pela nona rodada do Paulistão da categoria; confira os detalhes

Realidade Jovem e Corinthians entram em campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O jogo acontece no Estádio João Mendes Athayde e terá transmissão do Sportv (veja a programação completa aqui).

Penúltimo colocado do Paulistão da categoria com apenas quatro pontos, o Realidade Jovem tenta esboçar uma reação. Com cinco derrotas seguidas na competição, o time vai em busca da reabilitação dentro de casa, apesar do fortíssimo adversário pela frente.

O Corinthians, por sua vez, faz grande campanha. Em segundo lugar com 16 pontos somados, as Brabas tentam dar sequência ao ótimo campeonato, embora tenham perdido a invencibilidade na última rodada para o rival Palmeiras.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Realidade Jovem: Isabella; Amanda Silva, Amanda Condé, Sylvia, Harabian; Aline Alencar, Naely, Miriele; Aninha, Izabela Sales, Lorrany. Técnico: Rafael Buosi

Corinthians: Nicole Ramos; Isabela, Erika, Mariza, Belinha; Ju Ferreira, Gi Fernandes, Gabi Zanotti; Millene, Eudimilla, Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato

Desfalques

Realidade Jovem

Sem ausências confirmadas.

Corinthians

Recentemente na disputa das Olimpíadas de Paris, Yasmim, Tamires, Vitória Yaya, Duda Sampaio, Gabi Portilho e Jheniffer estão indisponíveis.

Quando é?