Onde assistir a Real Madrid x Pachuca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa Intercontinental 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Nacional de Lusail; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Pachuca se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, no Qatar. pela final da Copa Intercontinental 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Após empatar por 3 a 3 contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid direciona agora suas atenções para a final da Copa Intercontinental. Atual campeão da Champions League, o time merengue enfrentará o Pachuca, do México, que conquistou sua vaga ao derrotar o Botafogo por 3 a 0 nas quartas de final e superar o Al Ahly nos pênaltis na semifinal. Entre os destaques do Real, está Vinícius Jr., eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, que foi relacionado para a grande decisão.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Fran García; Valverde e Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé (Arda Güler ou Brahil Díaz).

Mais artigos abaixo

Pachuca: Moreno; Rodríguez, Cabral, Arroyo e González; Montiel e Pedraza; González, Bautista, Idrissi e Rondón.

Desfalques

Real Madrid

Carvajal, Alaba, Militão e Mendy estão no departamento médico.

Pachuca

Gabriel Cabral e Israel estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Horário: 14h (de Brasília)

Estádio Nacional de Lusail - Lusail, Qatar

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱