Onde assistir a Real Madrid x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Milan se enfrentam nesta terça-feira (05), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada, além da MAX via streaming (veja a programação completa).

Após a goleada de 4 a 0 sofrida para o Barcelona na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a Champions League. Maior campeão do torneio, com 15 títulos, os Merengues ocupam atualmente a 12ª posição, com seis pontos. Nos três primeiros jogos, venceram o Stuttgart por 3 a 1 e o Borussia Dortmund por 5 a 2, mas foram derrotados pelo Lille por 1 a 0.

Por outro lado, o Milan busca sua segunda vitória consecutiva. Com três pontos conquistados, os Rossoneri foram derrotados pelo Liverpool por 3 a 1 e pelo Bayer Leverkusen por 1 a 0, mas venceram o Brugge por 3 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Vinicius Júnior, Mbappé.

Milan: Maignan; Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Rafael Leão.

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo e David Alaba seguem no DM.

Milan

Luka Jovic, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi estão machucados.

Quando é?