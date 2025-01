Onde assistir a Real Madrid x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Supercopa da Espanha 2024/25

El Clásico deste domingo (12) vale o posto de maior campeão da Supercopa da Espanha; veja quem transmite o duelo

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (12), às 16h (horário de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha de 2024/25. O jogo será no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, e terá transmissão para o Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação).

Atual campeão do torneio, o Real busca seu 14º troféu para alcançar o rival como maior campeão da história da competição. O time de Carlo Ancelotti bateu o Mallorca por 3 a 0 na semifinal, e quer manter a sequência de cinco vitórias consecutivas que carrega.

O Barcelona deixou o Athletic Bilbao para trás na semifinal e espera converter o desempenho que vem tendo na temporada 2024/25 em um primeiro título. Muito além disso, a taça isolaria o clube blaugrana como maior campeão da Supercopa.

Mais artigos abaixo

Recentemente, em duelo válido por LaLiga, o Barça derrotou o Real por 4 a 0 no Santiago Bernabéu. No entanto, antes disso, os últimos três El Clásicos foram vencidos pelo clube merengue: dois triunfos no Campeonato Espanhol, e um na final da Supercopa da Espanha da temporada passada, por 4 a 1.

Escalações

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinícius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé; Gavi, Casadó e Pedri; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Real Madrid

Ancelotti não terá os lesionados Militão, Carvajal e Vallejo para o clássico.

Barcelona

Ter Stegen, Bernal e Christensen são os lesionados que não estão à disposição de Flick para a decisão.

Quando é?