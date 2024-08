Onde assistir a Real Madrid x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Equipes entram em campo neste sábado (03), em um amistoso nos Estados Unidos; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo El Clasico, Real Madrid e Barcelona se enfrentam na noite deste sábado (03), às 205 (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, em mais um amistoso de pré-temporada europeia. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da Max, o streaming (veja a programação completa aqui).

Este é o segundo amistoso do Real Madrid na sua pré-temporada nos Estados Unidos. Na primeira partida, o time de Carlo Ancelotti foi derrotado pelo Milan por 1 a 0. O Barcelona, por sua vez, enfrentou o Manchester City, terminando em um empate de 2 a 2 e vencendo nos pênaltis.

Endrick será titular novamente pelo Real Madrid, assim como no jogo contra o Milan. Vinicius Junior e Rodrygo estão disponíveis no banco. Por outro lado, o Barcelona não poderá contar com Ferrán Torres e Lamine Yamal, que recentemente venceram a Eurocopa com a seleção espanhola. Além disso, os desfalques incluem o zagueiro Araujo, o volante De Jong e o meio-campista Pedri, todos lesionados. O clube ainda não anunciou reforços para a próxima temporada.

Ainda com muitas ausências, Hansi Flick colocou os brasileiros Vitor Roque, que foi pouco aproveitado na temporada anterior sob o comando do ex-treinador Xavi Hernández e Raphinha no banco.

Escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger, Fran García; Mario Martín, Modric, Ceballos; Güler, Endrick e Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen; Alex Valle, Christensen, Inigo, Balde; Bernal, Casado, Pablo Torre; Pau Víctor, Lewandowski, Unai Hernandez. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Frenkie De Jong, Ronald Araujo, Pedri, Ansu Fati e Gavi, lesionado, estão fora.

Quando é?