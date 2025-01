Onde assistir a RB Leipzig x Sporting ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Clubes medem forças na Alemanha pela sétima rodada da fase de liga do torneio

RB Leipzig e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 14h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida acontece na Red Bull Arena e tem transmissão no Brasil do TNT e da Max, e da Sport TV, em Portugal (veja a programação completa de futebol aqui).

Com seis derrotas e nenhum ponto conquistado até aqui, o RB Leipzig é uma das decepções deste edição. Já eliminado do torneio com duas rodadas de antecedência, os alemães apenas cumprem tabela, mas tentam terminar a campanha de forma honrosa.

Dentro da zona dos playoffs neste momento, o Sporting, por sua vez, segue na luta pela classificação. Além disso, a possibilidade de ficar entre os oito primeiros e garantir vaga direta nas oitavas também é um sonho real. Por isso, uma vitória fora de casa nesta rodada é fundamental.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Vandevoordt; Geertruida, Orbán, Bitshiabu, Raum; Seiwald, Haidara; Baumgartner, Nusa; Openda, Sesko. Técnico: Marco Rose

Sporting: Franco Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste, Maxi Araújo; Morita, Hjulmand; Catamo, Quenda; Trincão, Gyökeres. Técnico: Rui Borges

Desfalques

RB Leipzig

Leon Koss (suspenso), Benjamin Henrichs (tendão de Aquiles), Assan Ouédraogo (coxa) e André Silva (panturrilha) estão fora. Se recuperando de um problema na coxa, Castello Lukeba treinou com o elenco, mas passará por testes antes da partida para avaliar sua disponibilidade.

Sporting

No departamento médico, Nuno Santos (joelho), Matheus Reis (coxa) e Pedro Gonçalves (coxa) estão indisponíveis. Com problema não especificado, Eduardo Quaresma é dúvida.

Quando é?