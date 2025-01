Onde assistir a RB Bragantino x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports na TV fechada e da Max via streaming (clique aqui e confira a programação completa).

De olho na estreia da Copa Libertadores, marcada para o dia 19 de fevereiro, o Corinthians inicia sua campanha no Paulistão com uma equipe reserva, por decisão do técnico Ramón Díaz. A estratégia da comissão técnica é preservar os principais jogadores e evitar lesões antes do torneio continental. No Campeonato Paulista, o Timão está no Grupo A, ao lado de Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP.

Já o RB Bragantino está no Grupo B, junto com Santos, Portuguesa e Guarani. Até o momento, os reforços do Massa Bruta para a temporada são Guzmán Rodríguez, Fernando, Isidro Pitta e Lucas Barbosa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernandez.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Isidro Pitta, Eduardo Sasha.

Desfalques

Corinthians

Félix Torres e Rodrigo Garro estão lesionados, enquanto Breno Bidon está servindo à Seleção Sub-20.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?