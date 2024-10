Onde assistir a PSG x PSV ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de liga da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Paris Saint-Germain recebe o PSV, da Holanda, na tarde desta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Space, na TV fechada, e da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O PSG, sob o comando de Luis Enrique, busca uma vitória em casa para se afastar da parte inferior da tabela e consolidar sua recuperação no torneio. Enquanto isso, o PSV, liderado por Peter Bosz, tenta garantir pontos cruciais para se manter na disputa pelas vagas nos playoffs da próxima fase. Mesmo com algumas baixas no PSG, como Gonçalo Ramos e Lucas Hernández, a equipe deve entrar com força máxima possível. Já o PSV, mantendo a escalação do empate por 1x1 com o Sporting, promete uma postura mais ofensiva, dada a necessidade de resultados.

Prováveis escalações

Getty Images

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Ruiz, Zaire-Emery; Barcola, Asensio Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Al Ain: Benitez; Dams, Boscagli, Flamingo, Mauro; Saibari, Til, Obispo; Lang, Bakayoko e L. de Jong. Técnico: Peter Bosz.

Desfalques

PSG

Gonçalo Ramos, Lucas Hernández e Presnel Kimpembe estão fora, enquanto Randal Kolo Muani está fora.

PSV

Joey Veerman, Jerdy Schouten e Rick Karsdorp estão fora.

