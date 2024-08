Onde assistir a PSG x Montpellier ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês 2024/25

Clubes medem forças em Paris, pela segunda rodada da Ligue 1; confira mais detalhes

PSG e Montpellier entram em campo nesta sexta-feira (23), às 15h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Francês 2024/25. O jogo acontece no Parc des Princes e terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

Após estrear com uma boa vitória fora de casa diante do Le Havre, o PSG faz seu primeiro jogo em casa na temporada. Por isso, o time não quer fazer feio e vai em busca dos três pontos, para seguir 100% na competição.

Já o Montpellier mira o primeiro triunfo no campeonato. Na estreia, o time ficou apenas no empate com o Strasbourg jogando em seus domínios. Por isso, tenta somar pontos fora de casa desta vez, apesar do duríssimo adversário pela frente.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Dembélé, Kolo Muani, Barcola. Técnico: Luis Enrique

Montpellier: Lecomte; Tchato, Omeragic, Sagnan, Sacko; Chotard, Ferri; Nordin, Savanier, Al-Tamari; Adams. Técnico: Michel Der Zakarian

Desfalques

PSG

No departamento médico, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández e Gonçalo Ramos estão indisponíveis.

Montpellier

Lesionados, Christopher Jullien, Issiaga Sylla e Wahbi Khazri estão fora de combate.

Quando é?