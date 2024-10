Onde assistir a Preston x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Deepdale; confira a transmissão e outras informações do jogo

Preston e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Deepdale, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Liverpool por 2 a 2 na Premier League, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa. Em busca do terceiro título do torneio, os Gunners eliminaram o Bolton por 5 a 1 na terceira fase. Já o Preston avançou para as oitavas de final após deixar para trás o Harrogate Town, vencendo por 5 a 0, e o Fulham nos pênaltis, com o placar de 16 a 15, na segunda e terceira fase, respectivamente.

Prováveis escalações

Preston: Woodman; Kesler-Hayden, Hughes, Lindsay, Storey, Potts; Whiteman, Frokjaer-Jensen, Ledson; Greenwood, Riis.

Arsenal: Setford; Nichols, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Nwaneri, Jorginho, Rice; Sterling, Gabriel Jesus, Martinelli.

Desfalques

Preston

Ched Evans, Patrick Bauer, Will Keane e Robbie Brady estão machucados, enquanto Milutin Osmajic segue suspenso.

Arsenal

Takehiro Tomiyasu, Riccardo Calafiori, Odegaard, Gabriel Magalhães e Jurrien Timber estão no departamento médico.

Quando é?